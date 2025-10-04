Дзюба догнал Семака по количеству матчей в чемпионатах России

Для нападающего «Акрона» Артема Дзюбы матч 11-го тура РПЛ против «Зенита» стал 456-м в чемпионатах России.

Дзюба вышел в стартовом составе команды на игру и по количеству матчей в национальном первенстве сравнялся с Сергеем Семаком (456), который возглавляет петербургский клуб. Теперь они делят третье место.

Рекордсменом по числу матчей в чемпионате России является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (606 матчей), на втором месте — Сергей Игнашевич (489 матчей).