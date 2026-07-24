«Акрон» — «Зенит»: дата и время матча РПЛ

«Акрон» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в субботу, 25 июля. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 16:15. Самара Арена (Самара)

Во сколько начало матча «Акрон» — «Зенит»

Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Андрей Прокопов.

На общедоступном федеральном телеканале «Матч ТВ» игра показана не будет. Прямая трансляция матча «Акрон» — «Зенит» запланирована на платном телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — в 16.00 по московскому времени. Посмотреть встречу онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru в разделе прямых трансляций.

Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Зенит» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

В прошлом сезоне «Акрон» и «Зенит» провели два матча в РПЛ. В Самаре команды сыграли вничью — 1:1, а в Санкт-Петербурге «Зенит» победил со счетом 2:0. Всего соперники встречались в чемпионате России четыре раза: петербуржцы одержали две победы, «Акрон» выиграл один матч, еще одна игра завершилась вничью.

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