«Акрон» — «Зенит»: дата и время матча РПЛ
«Акрон» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в субботу, 25 июля. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.
Во сколько начало матча «Акрон» — «Зенит»
Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Андрей Прокопов.
На общедоступном федеральном телеканале «Матч ТВ» игра показана не будет. Прямая трансляция матча «Акрон» — «Зенит» запланирована на платном телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — в 16.00 по московскому времени. Посмотреть встречу онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru в разделе прямых трансляций.
Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Зенит» можно будет в матч-центре на нашем сайте.
В прошлом сезоне «Акрон» и «Зенит» провели два матча в РПЛ. В Самаре команды сыграли вничью — 1:1, а в Санкт-Петербурге «Зенит» победил со счетом 2:0. Всего соперники встречались в чемпионате России четыре раза: петербуржцы одержали две победы, «Акрон» выиграл один матч, еще одна игра завершилась вничью.
РПЛ: расписание и результаты матчей, турнирная таблица, составы команд, новости и статистика чемпионата России в актуальном виде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|1 : 2
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|3 : 0
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|
|
Джон Джон
Зенит
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|
|
Натан Гассама
Балтика
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|0
|1