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24 июля, 16:15

«Акрон» — «Зенит»: дата и время матча РПЛ

«Акрон» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 25 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Андрей Мостовой и Александр Соболев.
Фото Global Look Press

«Акрон» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в субботу, 25 июля. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:5
Зенит

Во сколько начало матча «Акрон» — «Зенит»

Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Андрей Прокопов.

На общедоступном федеральном телеканале «Матч ТВ» игра показана не будет. Прямая трансляция матча «Акрон» — «Зенит» запланирована на платном телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — в 16.00 по московскому времени. Посмотреть встречу онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru в разделе прямых трансляций.

Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Зенит» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

В прошлом сезоне «Акрон» и «Зенит» провели два матча в РПЛ. В Самаре команды сыграли вничью — 1:1, а в Санкт-Петербурге «Зенит» победил со счетом 2:0. Всего соперники встречались в чемпионате России четыре раза: петербуржцы одержали две победы, «Акрон» выиграл один матч, еще одна игра завершилась вничью.

РПЛ: расписание и результаты матчей, турнирная таблица, составы команд, новости и статистика чемпионата России в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
6
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
7
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
И К Ж
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1 0 1
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