Быстров считает, что «Спартак» способен побороться за чемпионство РПЛ в новом сезоне: «Ресурс есть»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от выступления красно-белых в РПЛ в сезоне-2026/27.

«Спартак» каждый год хочет навязать конкуренцию «Зениту». Если такие же детские ошибки будут допускать, как в матче за Суперкубок, то ничего красно-белым не светит. Но ресурс для борьбы за чемпионство у них есть», — сказал Быстров «СЭ».

В субботу «Спартак» проиграл «Зениту» (1:1, пенальти 2:4) в матче за Суперкубок России. В сезоне-2025/26 московская команда заняла четвертое место в РПЛ и стала обладателем Кубка страны.

В 1-м туре чемпионата России-2026/27 «Спартак» 25 июля дома сыграет против «Родины».