Гол Лончара принес «Акрону» победу над «Уралом» в товарищеском матче

«Акрон» победил «Урал» в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ — 1:0.

Игра прошла в закрытом режиме. Автором единственного гола стал полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар, который отличился на 40-й минуте.

Ранее на зимних сборах «Акрон» уступил ЦСКА (1:3) и одержал три победы: над «Динамо» из Самарканда (1:0), китайскими «Чжэцзян Профешнл» (3:1) и «Далянь Инбо» (2:1).

«Акрон» набрал 21 балл в 18 турах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. После возобновления сезона тольяттинская команда 28 февраля на выезде сыграет с «Оренбургом».