Семин назвал команды, которые провели лучшие трансферные кампании зимой

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» подвел итоги зимнего трансферного окна в РПЛ.

«Последние игры в мае покажут, кто провел трансферное окно продуктивнее. Сейчас мне понравилось, как сработали «Зенит» и ЦСКА, которые очень сильно провели свои кампании. Другое дело, сумеют ли тренеры вписать этих игроков в составы, чтобы они принесли большую пользу, ради которой их брали. Хотя времени было достаточно, чтобы игроки набрали форму», — сказал Семин «СЭ».

Состав сине-бело-голубых этой зимой пополнили защитник Игорь Дивеев, полузащитник Джон Джон и нападающий Джон Дуран.

ЦСКА усилился нападающими Лусиано Гонду и Максимом Вороновым, полузащитниками Дмитрием Бариновым и Данилой Козловым, а также защитником Матеусом Рейсом.