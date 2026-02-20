Семин назвал «Локомотив» одним из главных фаворитов РПЛ: «Три очка до первого места — ничто»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о претендентах на победу в РПЛ.

«Главные фавориты РПЛ для меня — «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. И у «Локомотива», думаю, есть хорошие шансы на чемпионство. Три очка до первого места — это ничто. «Балтика»? Жду от них той же агрессии, желания подняться в таблице как можно выше и хорошей физической готовности. В таком случае пятерка им по зубам», — сказал Семин «СЭ».

После 21 тура «Краснодар» с 40 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (39 очков) идет вторым, «Локомотив» (37) — третьим.