«Акрон» — «Спартак»: прогнозы на матч 3-го тура РПЛ

«Акрон» и «Спартак» встретятся в третьем туре чемпионата России в воскресенье, 3 августа. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 13.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Главный тренер «Акрона» Заур Тадеев оценил подготовку своих футболистов и отметил, в каких компонентах им стоит прибавить: «Самое главное — подготовленность каждого футболиста. Мы добираем пока кондиции во всем: как в тактике, так и в физике, психологии. Надо еще много работать. Победы придают больше сил и желания. Тренироваться тоже становится намного легче». («Матч ТВ»)

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что красно-белые должны реабилитироваться за поражение от «Балтики» (0:3) в прошлом туре: «Ожидаю победу «Спартака». Учитывая его прошлый матч, нужно реабилитироваться за поражение». («СЭ»)

Телеведущий Александр Яковлев в конкурсе прогнозистов «СЭ» отдал предпочтение «Спартаку»: «Подопечным Станковича необходимо реабилитироваться, так что ставлю на победу «Спартака».

Букмекеры видят «Спартак» фаворитом матча: победа красно-белых котируется как 1.70, коэффициент на успех «Акрона» — 4.50, ничья — 4.20.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Спартак».