«Евро-Футбол»: «Зенит» не планирует отпускать Кассьерру

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не покинет сине-бело-голубых в летнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол».

Ранее журналист Уриэль Лугт сообщил об интересе «Севильи» к 28-летнему колумбийцу. Позже в комментарии «СЭ» испанский клуб опроверг эту информацию.

Кассьерра в сезоне-2024/25 провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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