«Ростов» — «Крылья Советов»: Раков открыл счет и забил в третьем матче подряд

«Крылья Советов» открыли счет в матче против «Ростова» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

На 12-й минуте отличился Вадим Раков. Футболист, арендованный самарцами у «Локомотива», забил в третьем матче РПЛ кряду и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в текущем сезоне.