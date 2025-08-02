Футбол
2 августа 2025, 18:15

«Ростов» — «Крылья Советов»: Раков открыл счет и забил в третьем матче подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Крылья Советов» открыли счет в матче против «Ростова» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

На 12-й минуте отличился Вадим Раков. Футболист, арендованный самарцами у «Локомотива», забил в третьем матче РПЛ кряду и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в текущем сезоне.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
02 августа 2025, 18:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:4
Крылья Советов

Вадим Раков
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
  • TokTram_

    Хрена се оьорона лоханулась... Кипер Крыльев - красава

    02.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Раков открыл счёт, забил в третьем матче подряд и перешёл в Зенит.

    02.08.2025

  • Kimi_

    Раков, отлично начал. Крылышкам , удачи и в дальнейшем.

    02.08.2025

  • Vladislav M

    Ростов - позорище!!! Первый кандидат на выход из РФПЛ. Лучше бы с Уралом местами поменялись и не мучались бедные.

    02.08.2025

  • Dexterous

    Крылья - лидеры чемпионата. Можно у них забрать игроков, можно навешать долги и скандалы, можно уволить волшебника-тренера…а они все равно живее всех живых

    02.08.2025

