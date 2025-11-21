Футбол
Сегодня, 20:26

«Акрон» благодаря дублю Пестрякова отыгрался со счета 0:2 и победил «Сочи», Дзюба отдал две голевые передачи

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Акрон» в Самаре обыграл «Сочи» в 16-м туре РПЛ — 3:2.
Фото ФК «Сочи»

«Акрон» на своем поле одержал волевую победу над «Сочи» в матче 16-го тура РПЛ — 3:2.

Счет на 35-й минуте открыл полузащитник гостей Антон Зиньковский. На 56-й минуте преимущество сочинцев удвоил Игнасио Сааведра.

На 63-й минуте «Акрон» отыграл один мяч благодаря голу Дмитрия Пестрякова. Спустя две минуты Пестряков оформил дубль и сравнял счет, а победный гол на 80-й минуте забил Марат Бокоев.

Форвард тольяттинцев Артем Дзюба вышел на замену на 58-й минуте и сделал две голевые передачи.

«Акрон» (21 очко) одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в РПЛ. «Сочи» (8) потерпел третье поражение кряду и остается предпоследним в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
21 ноября, 18:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
3:2
Сочи

Источник: Таблица РПЛ
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Сочи
Дмитрий Пестряков
  • Алексей Лунев

    а насколько соболев моложе зюбы?

    21.11.2025

  • Алексей Лунев

    опустили газовую подстилку хе-хе- но они и не расстраиваются поскольку в новом сезоне хозяева из питера их снова по беспределу и костям затянут в РПЛ

    21.11.2025

  • Фобия

    Фонбет рулит! Кремлёв обогащается! Слава вождю...:sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    21.11.2025

  • lvb

    Бенефис Пестрякова, Рукаку и Бокоева во втором тайме был впечатляюшим. Рукаку есть Рукаку)) Пестряков.. уже 1,5 сезона хвалю регулярно.. Он сейчас лучший в РПЛ, среди игроков 17-18 лет. Какой там Шилов). О Бокоеве отдельно. Универсальный игрок обороны. Может и ЦЗ, самого центрального, или правого или левого, на фланге левого КЗ может и даже опорника оборонца. Очевидно работа Тедеева, апгрейдился парень. Бокоев, 24,5 года. Рост 191. Что же, духовитый "Акрон" хорош .. в отличие от.. Макрона)

    21.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Якобы Тольятти то каким боком к бездомным приволжчким бомжикам?

    21.11.2025

  • пляжник с Сочей

    Ломаев - дол-ёб конченный, привёз последний гол, споткнулся о своего же защитника! Дол-ёб кoнчeнный!!! Гнать взашей!

    21.11.2025

  • КВ3641

    а что сделал Дзюба? то же, что и всегда... при его габаритах (а теперь уже и возрасте) он дает то, что может... отсюда вопрос: или Дзюба так хорош (без иронии или сарказма) или уровень нашего футбола такой, что ветерана со всеми его косяками (ну не Дель Пьеро он идаже не Роберто Баджио) никак никто толком закрыть не может... соседей с победой! Тольятти отличный город, нравится мне в нем отдыхать...

    21.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Отдать победу со счета 2:0 - это наглядный ответ почему Динамо-Сочи в числе главных аутсайдеров РПЛ. Пустой стадион на матче приволжских бомжиков - как показатель показухи якобы развития футбола в стране.

    21.11.2025

  • инок

    Дзюба - что делает в своем возрасте вызывает уважение, свое футбольное дело он знает и делает его профессионально! Он молодец..

    21.11.2025

  • ValeraK

    А Дзюба молодец!) Надо возвращаться в сборную!

    21.11.2025

  • Lars Berger

    Дзюба - молодец.

    21.11.2025

  • max fucktor

    Сочи в пердив!

    21.11.2025

  • ANTI BOMG

    одни из двух минибомжей- в ПЕРДИВ!

    21.11.2025

  • Олег Каноков

    Мне игра понравилась.Сочи понемногу приходит в себя,не заслуживали поражения,если бы не новая российская звёздочка Пестряков.Волжан с волевой победой.

    21.11.2025

  • blue-white!

    Сочи ждёт дивный Дивизион пердивный...

    21.11.2025

  • SuperDennis

    Дзюба спас команду от поражения и Акрон победил. Бывает же! А ведь старый уже Тёма и все списали его со счетов! Акрон с победой. Сочи позор, в пердив!

    21.11.2025

  • Lars Berger

    "Акрон" - с заслуженной волевой победой. Все ржали над Дзюбой, а он вышел и игра - перевернулась. С победой, Тольятти!..

    21.11.2025

  • инок

    Акрон с волевой победой! Они переиграли Сочи..

    21.11.2025

  • Marty Friedman

    у тебя уж давно жопа вместо глаз))

    21.11.2025

  • Ботокс007

    Сочи Осинькина - довольно унылое зрелище. Не умеете играть, так хотя бы сражайтесь, как Балтика. Лениво перекатывают мяч Ломаеву. Вышел престарелый Дзюба, и прохаживаясь по полю, сделал два гола. Сочи вылетит в пердив.

    21.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Дзюба и Ко молодцы, проявили характер....с победой!!!

    21.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    браво Акрон! браво Дзюба! Сочи не унывать

    21.11.2025

  • TokTram_

    Отлично! Лучшая команда Самарской области глаз на ж... фарму натянула )

    21.11.2025

  • КирпичИнвест

    Забойное начало тура. Так держать! Акрон с красивой победой!

    21.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

