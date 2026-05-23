«Акрон» — «Ротор»: Шильников вывел волгоградцев вперед

«Ротор» открыл счет в игре с «Акроном» в ответном VK Видео переходном матче за право выступать в РПЛ-2026/27 — 1:0.

Гол на 49-й минуте забил Глеб Шильников.