«Акрон» — «Ротор»: команды не забили голов в первом тайме

«Акрон» и «Ротор» играют вничью после первого тайма ответного VK Видео переходного матча за право выступить в РПЛ-2026/27 — 0:0.

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу тольяттинской команды.