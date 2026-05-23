«Акрон» — «Ротор»: судья Прокопов отменил пенальти в ворота гостей после вмешательства ВАР

Главный арбитр Андрей Прокопов назначил пенальти в ответном VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ-2026/27 между «Акроном» и «Ротором». Встреча проходит на «Самара Арене».

На 42-й минуте форвард «Акрона» Дмитрий Пестряков упал после контакта с защитником «Ротора» Александром Клещенко. Прокопов указал на 11-метровый, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил решение.