«Акрон» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Акрон» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 17-го тура чемпионата России в субботу, 29 ноября. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Акрон» — «Пари НН» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.

29 ноября 2025, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу тольяттинцев и нижегородцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» идет на восьмом месте в чемпионате России с 21 очком, а «Пари НН» — 16-м с 8 очками. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой тольяттинцев со счетом 1:0.