Гендиректор «Акрона» Клюшев рассказал о работе с Дзюбой: «Пазл сложился»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о роли нападающего Артема Дзюбы в команде.

«Хорошо, что Артем с нами, мы очень рады этому. Он большой авторитет, помогает развиваться молодым футболистам «Акрона», что тоже немаловажно. Паззл полностью сложился в нашем сотрудничестве с Артемом. Мы понимаем, что в плане медийности «Акрону» с Дзюбой теперь оказывается больше внимания, чем без Артема. Это достаточно очевидно», — цитирует Клюшева «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Дзюба в 14 матчах РПЛ забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.