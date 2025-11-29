Виктор Са допустил, что может закончить карьеру в «Краснодаре»

Бразильский полузащитник «Краснодара» Виктор Са рассказал, что может завершить карьеру в российском клубе.

«Повторюсь, я правда очень счастлив в «Краснодаре». И все в клубе об этом знают! Все здесь очень мне помогают. Мы постоянно общаемся. В клубе отличный президент, отличный штаб, отличные сотрудники. Поэтому меня все устраивает. Тут главное прийти к тому, что будет устраивать все стороны. Если обе стороны будут довольны друг другом, то, может, я и закончу карьеру здесь, в «Краснодаре». Но посмотрим, как сложится ситуацию», — цитирует Са Legalbet.

Са выступает за «Краснодар» с февраля 2024 года. Он провел за команду 65 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Контракт 31-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до июля 2026 года.