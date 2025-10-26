Лещук рассказал о любви к аудиокнигам: «Не хватает концентрации и интереса долго читать»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал «СЭ», почему не читает книги.

«Я не читал, слушал аудиокнигу «Счастливый карман полный денег». Почему слушаю, а не читаю? Каждый человек по-разному воспринимает информацию лучше. Я лучше воспринимаю, когда слушаю. Глазами пробегаюсь по тексту. Когда начинаю, не хватает концентрации и интереса долго читать. А читать по 10 страниц каждый день — тягомотина. Я лучше послушаю и глазами пробегусь — так мне будет интереснее», — сказал Лещук «СЭ».

В текущем сезоне 29-летний голкипер провел 6 матчей во всех турнирах, пропустил 10 мячей и дважды отыграл на ноль.