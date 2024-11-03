«Акрон» — «Крылья Советов»: тольяттинская команда ведет в счете после первого тайма

«Акрон» обыгрывает «Крылья Советов» по итогам первого тайма матча 14-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 20-й минуте забил центральный защитник тольяттинской команды Родриго Эсковаль.

В первые 45 минут встречи «Акрон» нанес три удара в створ ворот соперника, у «Крыльев» один удар в створ.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.