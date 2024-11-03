Титов о дерби: «Все будут обсуждать только удаления, грязь, драки...»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе красно-белых в дерби с ЦСКА (2:0).

— Получили ли вы удовольствие от такого дерби?

— Если бы увидели еще и футбол, можно было бы сказать, что матч удался. А так, пожалуй, все будут обсуждать только одно: красные карточки, удаления, грязь, драки и так далее. Мне это тоже не нравится.

Так что по накалу дерби удалось, а вот по качеству футбола — конечно же, нет. В любом случае, всех болельщиков «Спартака» — с победой. Такой результат — как бальзам на душу! Хотя, наверное, эта игра между красно-белыми и армейцами войдет в историю как одна из самых грубых. Так с ходу и не вспомню, когда в дерби показывали сразу три красные карточки!

— А по делу ли удалили и Рошу, и Литвинова? Или арбитр перегнул палку?

— Роша одним ударом попал по голове и Литвинову, и Бабичу... Литвинов просто пытался остановить все это безобразие... Но тут уже судейские нюансы. Трактовки, касающиеся агрессии. Я их до конца не знаю. ВАР работал опытный Карасев, один из лучших наших рефери. Раз он принял такое решение, подсказал Сухому, надо ему довериться.

На 54-й минуте встречи на поле начался массовый конфликт. В ходе стычки защитник красно-синих Виллиан Роша повел себя агрессивно, схватил рукой за лицо Наиля Умярова, а затем, отбиваясь от соперников, отмахнулся рукой, нанеся удар одному из спартаковцев.

После драки главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил Рошу и полузащитника спартаковцев Руслана Литвинова, который левой рукой хватал защитника ЦСКА за лицо и отпихивал его.