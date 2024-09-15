«Акрон» — «Химки»: Солтмурад Бакаев вывел хозяев вперед

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«Акрон» открыл счет в матче против «Химок» в 8-м туре РПЛ — 1:0.

На 39-й минуте отличился Солтмурад Бакаев.