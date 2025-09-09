«Акрон» арендовал у ЦСКА Агапова до конца сезона
«Акрон» объявил о переходе защитника Ильи Агапова из ЦСКА на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и включает опцию выкупа.
Агапов перешел в ЦСКА в 2023 году. С января 2025 года он на правах аренды выступал за «Пари НН». Всего в прошлом сезоне на его счету 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 результативными передачами. Контракт 24-летнего защитника с армейцами рассчитан до конца июня 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.
Источник: ФК «Акрон»
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