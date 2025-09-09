В Госдуме заявили, что получили официальное обращение работников «Химок» по невыплате зарплат

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал обращение работников «Химок» о невыплате зарплат в подмосковном клубе.

«Мы получили официальное письмо от бывших сотрудников «Химок». Мои помощники держат связь с переводчиком Фабио Алейшо. На ближайшее время у нас будет назначена личная встреча, где мы обсудим дальнейший план действий. По этому вопросу мы также на связи с РФС. Они тоже поддерживают эту историю, нужно точно рассчитаться с бывшими сотрудниками. Будем работать в этом направлении. «Химки» официально признали банкротом, и это усложняет процесс», — сказал Свищев «СЭ».

9 сентября Арбитражный суд Москвы официально признал «Химки» банкротом.