Акинфеев врезался в штангу. Это выглядело жестко

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев врезался в штангу во время матча первого тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
На 32-й минуте полузащитник самарского клуба Антон Паул-Виорел пробил по воротам, а Акинфеев ударился он головой о штангу, когда делал сейв. Врачи оказали ему помощь, и в итоге вратарь смог продолжить встречу.
#КрыльяЦСКА Акинфеев, спасая ворота, ударился головой о штангу pic.twitter.com/jBAmZloQJ3— СЭ ЦСКА (@cska_se) 14 июля 2019 г.
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