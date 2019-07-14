Акинфеев врезался в штангу. Это выглядело жестко

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев врезался в штангу во время матча первого тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

На 32-й минуте полузащитник самарского клуба Антон Паул-Виорел пробил по воротам, а Акинфеев ударился он головой о штангу, когда делал сейв. Врачи оказали ему помощь, и в итоге вратарь смог продолжить встречу.

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