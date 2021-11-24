Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Акинфеев в образе Боба Марли спел песню про российский футбол

18:10
Игорь Акинфеев исполняет регги-песню. Фото Скриншот из видео
Игорь Акинфеев исполняет регги-песню. Фото Скриншот из видео
Теги:

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев исполнил песню в жанре регги, посвященную футболу.

На видео, опубликованном «Комсомольской правдой», 35-летний голкипер с дредами и в растаманской шапке, как у знаменитого регги-исполнителя Боба Марли, поет: «Это футбол, это наш футбол, и всем непонятно, будет ли гол».

Напомним, что ранее Акинфеев исполнял песню дуэтом с солистом группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым, а также принял участие в его клипах на песни «Мой друг» и «Она меня целует».

Матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0), который состоялся 21 ноября, стал для Акинфеева 800-м в составе ЦСКА во всех турнирах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как Баста похудел на 16 кг благодаря спорту
Правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры