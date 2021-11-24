Акинфеев в образе Боба Марли спел песню про российский футбол

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев исполнил песню в жанре регги, посвященную футболу.

На видео, опубликованном «Комсомольской правдой», 35-летний голкипер с дредами и в растаманской шапке, как у знаменитого регги-исполнителя Боба Марли, поет: «Это футбол, это наш футбол, и всем непонятно, будет ли гол».

Напомним, что ранее Акинфеев исполнял песню дуэтом с солистом группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым, а также принял участие в его клипах на песни «Мой друг» и «Она меня целует».

Матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0), который состоялся 21 ноября, стал для Акинфеева 800-м в составе ЦСКА во всех турнирах.