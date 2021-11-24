«Приятный сюрприз от великого». Акинфеев показал видеопоздравление от Буффона с 800-м матчем в карьере

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев показал видео, на котором итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон поздравляет его с 800-м матчем в карьере.

«Игорь, поздравляю тебя с очень важным достижением в твоей карьере! Только вперед! Желаю удачи в будущем. Чао, Джиджи», — сказал Буффон на видео, обратившись к Игорю на английском языке.

«Приятный для меня сюрприз от великого. Спасибо за поздравления, Джанлуиджи Буффон. Ты настоящая легенда, у тебя за плечами больше 1000 матчей, буду догонять», — написал Акинфеев в Instagram.

Матч 15-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Химками» (0:0) стал для 35-летнего Акинфеева 800-м в карьере во всех турнирах и 500-м в чемпионатах России за армейский клуб.