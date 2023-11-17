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Сегодня, 13:50

Акинфеев считает Хиддинка лучшим тренером в своей карьере

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Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Не хочу никого обидеть, но если брать ментальность, новую фишку, то лучший, конечно, Гус Хиддинк. Потому что на тот момент мы не понимали, что такое может быть в национальной сборной, что ты тренируешься 2 тренировки на сборах, живя на Тверской, и тебя отпускают домой. Здесь все было на доверии, это раз.
Второе, давайте не будем забывать, какое поколение было в сборной на тот момент. Мы были на шестом месте в Европе, даже на пятом. Это говорит о том, что команда была сильная, то есть приезжал Уэльс, Финляндия, какие-то такие сборные и ты понимал, что двушку-трешку им отгрузишь. Играя с немцами в Дортмунде на равных 1:2 проиграли, в конце не повезло, дома — 0:1. В таких матчах ты понимаешь, что мы действительно были где-то рядом», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

Гус Хиддинк — нидерландский специалист, заслуженный тренер России, в 2008-м году российская сборная под его руководством стала бронзовым призером чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии.

37-летний Акинфеев — бывший вратарь и капитан сборной России, провел за национальную команду 110 матчей.

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Гус Хиддинк
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Семак заявил, что не согласился бы тренировать медиакоманду

Личка назвал Карраскаля одним из лучших игроков РПЛ по работе с мячом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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