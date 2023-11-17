Акинфеев считает Хиддинка лучшим тренером в своей карьере

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Не хочу никого обидеть, но если брать ментальность, новую фишку, то лучший, конечно, Гус Хиддинк. Потому что на тот момент мы не понимали, что такое может быть в национальной сборной, что ты тренируешься 2 тренировки на сборах, живя на Тверской, и тебя отпускают домой. Здесь все было на доверии, это раз.

Второе, давайте не будем забывать, какое поколение было в сборной на тот момент. Мы были на шестом месте в Европе, даже на пятом. Это говорит о том, что команда была сильная, то есть приезжал Уэльс, Финляндия, какие-то такие сборные и ты понимал, что двушку-трешку им отгрузишь. Играя с немцами в Дортмунде на равных 1:2 проиграли, в конце не повезло, дома — 0:1. В таких матчах ты понимаешь, что мы действительно были где-то рядом», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

Гус Хиддинк — нидерландский специалист, заслуженный тренер России, в 2008-м году российская сборная под его руководством стала бронзовым призером чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии.

37-летний Акинфеев — бывший вратарь и капитан сборной России, провел за национальную команду 110 матчей.