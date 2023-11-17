Семак заявил, что не согласился бы тренировать медиакоманду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, согласится ли тренировать медийную команду.

— Насколько конкурентоспособен «Чисто Питер»?

— Он играет первый год, неплохо смотрится, но есть куда стремиться. В целом хорошо, что у Петербурга появилась медийная команда. У всех есть, а у нас нет, это неправильно.

— А если вам предложат тренировать медиакоманду, согласитесь?

— Думаю, нет — не подхожу на эту роль.

— Почему?

— Я больше человек, который переживает эмоции в себе. А зрители любят их видеть. Думаю, не подойду.

— Трансфер из «Чисто Питера» в «Зенит» возможен?

— Радимова? Пожалуйста, всегда рады, нам такие люди нужны. По поводу игроков... Почему нет? Но нужно понимать, что перепрыгнуть несколько уровней возможно, однако очень сложно.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.