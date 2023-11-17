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Сегодня, 14:10

Личка назвал Карраскаля одним из лучших игроков РПЛ по работе с мячом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил, чем вызвано не самое яркое выступление полузащитника Хорхе Карраскаля за команду после перехода из столичного ЦСКА.

«Очень важно понимать, из-за чего это происходит. Три или четыре месяца он не был основным исполнителем в составе красно-синих. После перехода к нам он улетел на сборы с национальной командой Колумбии. Такие длительные переезды происходили несколько раз. Поэтому уверен: после полноценных зимних сборов вы увидите совсем другого Хорхе. По работе с мячом это один из лучших футболистов РПЛ», — приводит слова Лички RT.

В нынешнем сезоне 25-летний колумбиец провел за «Динамо» 11 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1232310-lichka-karraskal-igrok-rpl
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
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 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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