Акинфеев о составе ЦСКА: «Как ни крути, а зимой надо усиливаться»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что клубу нужно усилить состав в зимнее трансферное окно.

«Сейчас надо пока говорить осторожно и аккуратно. Как ни крути, а зимой надо усиливаться. И те команды, которым мы конкуренты и которые нам конкуренты, также будут это делать. Будет такая хорошая гонка, и мы надеемся, что из нее не выпадем. Хочется, чтобы ЦСКА был на вершине таблицы, тем более что давно этого не было. Чего я всячески желаю команде», — цитирует Акинфеева ТАСС.

ЦСКА после 15 туров чемпионата России-2025/26 занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. 22 ноября армейцы сыграют на выезде со «Спартаком» в 16-м туре премьер-лиги.