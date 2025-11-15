Чикунова о попытке похищения Мостового: «Дико, что на улице могут просто так взять и попробовать украсть человека»
Рекордсменка мира в плавании на 200 метров брассом Евгения Чикунова прокомментировала попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.
«Это, конечно, кошмар, слава Богу, что все обошлось. Дико, что на улице могут просто так взять и попробовать украсть. Страшно, потому что, если парень сможет отбиться, то, что делать девушке?» — цмитирует Чикунову ТАСС.
23 октября двое мужчин пытались похитить Мостового, затащив его в машину. Футболист сумел отбиться и убежать.
Источник: ТАСС
Новости