Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:36

Родригао: «Счастлив, что вышел на поле в футболке «Зенита»

Родригао поделился эмоциями от дебюта за «Зенит»
Читать «СЭ» в

Новичок «Зенита» Родригао поделился эмоциями от дебютного матча за команду.

15 июля «Зенит» сыграл вничью с «Химками» в первом туре РПЛ (1:1).

«Дебют получился не самым радостным из-за итогового результата, — приводит слова Родригао пресс-служба клуба. — Я перешел в «Зенит», чтобы выигрывать вместе ним, помогать ему добиваться побед, становиться чемпионом — такие обязательства есть у всех игроков команды. К сожалению, в Химках нам это не удалось. Но одновременно с этим я счастлив, что вышел на поле в зенитовской футболке, что постепенно адаптируюсь и привыкаю к новому клубу. Сейчас нужно направить все силы на работу и сконцентрироваться на нашей цели, чтобы вернуться на путь побед.

Мы впервые взаимодействовали друг с другом в официальной игре. Не всегда правильно угадывались движения партнеров, был определенный рассинхрон. Но, думаю, все это пойдет на пользу — нужно сделать выводы и разобрать ошибки, чтобы в будущем не допускать их и расти как в командном, так и в личном плане. Я приложу максимум усилий, чтобы как можно лучше узнать манеру игры одноклубников — и начать приносить команде пользу и победы».

Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт на три года с возможностью продления.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-16-rodrigao-debyut-ne-samyy-radostnyy-no-ya-byl-schastliv-vyyti-na-pole-v-futbolke-zenita-.htm

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
Вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский, пропал на Камчатке
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Кирилл Фольмер перешел в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды
Тарханов прокомментировал возможный переход Оздоева в «Урал»
ЦСКА — «Урал»: видео голов
ЦСКА — «Урал»: почему замешкался Мешков? Начальный удар выполнен с нарушением правил
Федотов получил желтую карточку в первом матче в РПЛ на посту главного тренера ЦСКА
ЦСКА — «Урал»: Карраскаль забил с пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров о «Спартаке»: «Команда была в 25 очках от первого места и жалуется, что не поставили какой-то пенальти. Бред!»

Акинфеев повторил рекорд чемпионатов России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости