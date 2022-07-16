Родригао: «Счастлив, что вышел на поле в футболке «Зенита»

Новичок «Зенита» Родригао поделился эмоциями от дебютного матча за команду.

15 июля «Зенит» сыграл вничью с «Химками» в первом туре РПЛ (1:1).

«Дебют получился не самым радостным из-за итогового результата, — приводит слова Родригао пресс-служба клуба. — Я перешел в «Зенит», чтобы выигрывать вместе ним, помогать ему добиваться побед, становиться чемпионом — такие обязательства есть у всех игроков команды. К сожалению, в Химках нам это не удалось. Но одновременно с этим я счастлив, что вышел на поле в зенитовской футболке, что постепенно адаптируюсь и привыкаю к новому клубу. Сейчас нужно направить все силы на работу и сконцентрироваться на нашей цели, чтобы вернуться на путь побед.

Мы впервые взаимодействовали друг с другом в официальной игре. Не всегда правильно угадывались движения партнеров, был определенный рассинхрон. Но, думаю, все это пойдет на пользу — нужно сделать выводы и разобрать ошибки, чтобы в будущем не допускать их и расти как в командном, так и в личном плане. Я приложу максимум усилий, чтобы как можно лучше узнать манеру игры одноклубников — и начать приносить команде пользу и победы».

Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт на три года с возможностью продления.