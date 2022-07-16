Родригао: «Счастлив, что вышел на поле в футболке «Зенита»
Новичок «Зенита» Родригао поделился эмоциями от дебютного матча за команду.
15 июля «Зенит» сыграл вничью с «Химками» в первом туре РПЛ (1:1).
«Дебют получился не самым радостным из-за итогового результата, — приводит слова Родригао пресс-служба клуба. — Я перешел в «Зенит», чтобы выигрывать вместе ним, помогать ему добиваться побед, становиться чемпионом — такие обязательства есть у всех игроков команды. К сожалению, в Химках нам это не удалось. Но одновременно с этим я счастлив, что вышел на поле в зенитовской футболке, что постепенно адаптируюсь и привыкаю к новому клубу. Сейчас нужно направить все силы на работу и сконцентрироваться на нашей цели, чтобы вернуться на путь побед.
Мы впервые взаимодействовали друг с другом в официальной игре. Не всегда правильно угадывались движения партнеров, был определенный рассинхрон. Но, думаю, все это пойдет на пользу — нужно сделать выводы и разобрать ошибки, чтобы в будущем не допускать их и расти как в командном, так и в личном плане. Я приложу максимум усилий, чтобы как можно лучше узнать манеру игры одноклубников — и начать приносить команде пользу и победы».
Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт на три года с возможностью продления.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1