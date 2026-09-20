На что способен новый «Атлетико»? Симеоне научил команду даже обходиться без Альвареса

Сегодня — большая проверка «Реалом».

Большая стройка

Диего Симеоне работает в «Атлетико» почти 15 лет, но сейчас один из самых интересных его этапов в клубе. За последние три года мадридцы подписали 22 новых футболиста. Прошлым летом потратили 123 миллиона евро (серьезная сумма по испанским меркам) и серьезно перекроили состав. Ушел лучший бомбардир в истории клуба Антуан Гризманн, Клеман Лангле и Найэль Молина, мучается с травмами Хосе Хименес, а в стартовом составе появилось сразу три новых имени.

Год назад клуб хватал хороших футболистов пачками, но скорее не усиливал основу, а расширял скамейку запасных. Альмада, Распадори и Руджери задержались всего на сезон или даже меньше. Пришедший прошлой осенью спортивный директор Матеу Алемани собрал команду под конкретные функции. Мортен Юльманн должен дать баланс и постепенно забрать часть работы Коке, Алехандро Гримальдо — добавить креатива слева, Кан Ин Ли — связать полузащиту с атакой после ухода Гризманна, а Кристиан Ромеро — стать новым лидером обороны. Плюс пришел Джонатан Дэвид, который должен добавить качества ротации в нападении.

Судя по всему, на Юльманна особая ставка. После тренировок с ним отдельно много работали Симеоне и его ассистент Габи: разбирали положение корпуса, первый прием и направление передачи. В пример датчанину ставили Коке — капитану уже 34 года, он продлился еще на сезон, но «Атлетико» уже выращивает его наследника. С Ромеро история похожая. Симеоне признался, что два года пытался заполучить аргентинца и столько же сам аргентинец хотел оказаться в Мадриде.

Самая сложная задача — заменить Гризманна. Француз при Симеоне одновременно был вторым форвардом, «десяткой», связующим между линиями, первым помощником полузащиты и одним из лидеров прессинга. Теперь эту работу раздробили. Новый «Атлетико» менее персонализирован — вместо одного футболиста, который умеет почти все, Симеоне пытается получить то же самое от системы. Но по позиции Гризманна заменил Ли Кан Ин, который дает больше движения, но пока уступает Антуану в качестве принимаемых решений у чужих ворот.

Вместе с фамилиями Чоло начал менять и привычки команды. Она пытается выходить из обороны через вратаря, дольше контролировать мяч, агрессивнее прессинговать после потери. Это, конечно, не тики-така, но «Атлетико» сейчас — третий в Испании по проценту владения мячом, уступая только «Барселоне» и «Вильярреалу».

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Сила непредсказуемости

Пока добиваться результата у «Атлетико» получается с переменным успехом — в последних двух турах мадридцы разгромили «Реал Сосьедад» и «Осасуну», но до этого влетели 0:3 «Атлетику». И тут дело не только в счете на табло — пока непонятно, каков новый канон этой команды.

В Сан-Себастьяне «Атлетико» отдал сопернику мяч, владел им всего 46 процентов времени — и выиграл 3:0. Хозяева не нанесли ни одного удара из штрафной. Через три дня картина была обратной — против «Осасуны» мадридцы забрали 68 процентов владения, пробили 27 раз, набрали 4 xG и разгромили соперника 4:0. И вопрос — какой «Атлетико» настоящий?

Но, может, Симеоне как раз и хочет построить коллектив, который уверенно чувствует себя в разных сценариях матча. Если соперник оставляет пространство — можно опуститься ниже, выманить оппонента и наказать в контратаке. Если закрывается — забрать мяч и вскрывать позиционно. El Pais в своем материале отмечал, что на одной из тренировок Симеоне несколько раз требовал от футболистов не спешить откатываться назад. Контрпрессинг постепенно становится таким же важным инструментом, как когда-то моментальное построение двух линий перед своей штрафной.

Под эту идею особенно важен Юльманн. Датчанин уже неприкосновенный игрок центра поля: вопрос перед матчами теперь чаще стоит не в том, выйдет ли он, а в том, кто сыграет рядом. Мортен прекрасно как разрушает чужие атаки, так и конструирует их уже для партнеров. В Севилье он сделал 46 точных передач из 49, вернул владение пять раз и стал точкой, через которую «Атлетико» постоянно менял направление атаки. Примерно то же мы видели и в последних турах.

Интересны пертурбации и в линии атаки. Из-за ситуации с Альваресом и травм «Атлетико» несколько раз выходил вообще без классической «девятки»: Лукман и Джулиано растягивали оборону рывками, а Кан Ин и Баэна искали пространство между линиями. Потом приехал Джонатан Дэвид и сразу начал приносить пользу (у канадца 2+1 за 100 минут в Ла лиге). Ну а возвращение в обойму Альвареса дает Симеоне возможность менять конструкцию атакующей линии.

Вызывает вопросы в первую очередь оборона, которая пока уязвима для контратак, что было особенно заметно в матче с «Атлетиком». Сейчас ее ждет самая суровая проверка из возможных. «Реал» при Моуринью любит отдавать мяч и разрывать на свободном пространстве и, очень вероятно, заставит «матрасников» играть первым номером. И если с позиционной атакой у «Атлетико» все уже неплохо, то вот к перестроениям после потерь остается много вопросов.

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Дилемма Альвареса

Для Хулиана это дерби будет особенно символичным. В июне «Реал» предложил за аргентинца 150 миллионов евро, но «Атлетико» даже не стал вести переговоры: хотите футболиста — платите прописанные в контракте 500 миллионов. «Реал» отступил.

Что было дальше, вы наверняка знаете. Альварес на чемпионате мира говорил, что хочет «осуществить мечту», намекая на желание уйти, но «Атлетико» уперся рогом и наотрез отказался продавать аргентинца в «Барсу», которая очень хотела его подписать, утверждая, что это вопрос чести, а не денег. Хулиан пропустил стартовые туры, ходили даже слухи о депрессии, а первое его появление на газоне «Метрополитано» встретил оглушительным гулом.

Но раздевалка поддержала Альвареса. Никто публично не стал читать ему лекции о верности и достоинстве. Облак защищал его, Коке просил болельщиков дать Хулиану снова получать удовольствие от футбола, а Джулиано Симеоне говорил, что команда «умрет за него на поле». Симеоне начал осторожно возвращать форварда в обойму. В Лиге чемпионов на «Энфилде» Альварес впервые за долгое время провел полный матч, активно работал без мяча и выдал отличную передачу на гол Льоренте. После финального свистка он подошел к сектору болельщиков «Атлетико».

Правда, пока вопрос, выйдет ли Альварес в основе на дерби. Хулиан получил мышечную перегрузку, пропустил встречи с «Реал Сосьедад» и «Осасуной». Симеоне говорит, что форвард готов к «Реалу», но более детальных подробностей, само собой, не дал. Скорее всего, Альварес все же как минимум выйдет на замену, то есть первое его появление на «Метрополитано» после августовской обструкции может состояться в одном из самых статусных матчей сезона. Интересно, как его встретят.

Для «Атлетико» это экзамен на принципиальность. Летом клуб декларировал, что Хулиан настолько важен для будущего клуба, что руководство готово потерять деньги, испортить отношения с конкурентами и пережить недовольство самого игрока, лишь бы тот остался. Вряд ли Альварес вернет себе статус героя за один вечер, но лучшего момента для того, чтобы хотя бы ступить на эту дорогу, придумать сложно. Если, конечно, он все еще не лелеет надежду в ближайшие годы примерить футболку сине-гранатовых цветов.