Карпин — об уходе из «Динамо»: «Результаты повлияли больше всего. Сосредоточиться на клубе вряд ли получилось бы»

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал решение об уходе из московского клуба.

«Сосредоточиться только на «Динамо» вряд ли получилось бы. Результат ноябрьских матчей сборной мог бы быть и другим. Здесь повлияло больше то, что случилось после октябрьских матчей — между играми сборной в октябре и ноябре. Результаты матчей «Динамо» больше всего повлияли на это решение. Плюс еще и ноябрьская нагрузка в сборной все это только подтвердила», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Карпин возглавлял «Динамо» с июня 2025 года. 17 ноября 56-летний специалист объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.