28 сентября, 16:29

ЦСКА забил в концовке, нанес «Балтике» первое поражение в РПЛ и возглавил таблицу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА обыграл «Балтику» в матче 10-го тура премьер-лиги в Москве — 1:0.

Калининградцы завершали встречу вдесятером — на 84-й минуте Кевин Андраде получил вторую желтую карточку.

На 90+5-й минуте победу армейцам принес гол Игоря Дивеева при розыгрыше углового.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
28 сентября, 14:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Балтика

ЦСКА (21 очко) вышел на первое место в РПЛ. «Балтика» (17) потерпела первое поражение после старта чемпионата и идет пятой.

В следующем туре армейцы примут «Спартак», а «Балтика» на своем поле встретится с махачкалинским «Динамо». Обе игры пройдут 5 октября.

Таблица РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Анкль Бэнксий_

    Чухан, плюсуй себя с 7-ми аккаунтов, ублюдок тупой ))

    02.10.2025

  • ValeraK

    Чайка подосрала?

    29.09.2025

  • berzulemic

    ща шнурки поглажу

    29.09.2025

  • berzulemic

    будить не будем. спи дальше

    29.09.2025

  • Kortvv

    Акинфеев одном эпизоде с Андраде должен был заработать 3 ЖК. Первую - за неспортивное поведение, толкнув рукой в лицо Андраде. Вторую за стычку с ним же, когда Андраде указал судье на это, третье - за то, что орал на судью

    29.09.2025

  • Kortvv

    2 минуты в первом тайме, при том что остановок не было совсем и всего 1 замена. Плюс 5 во втором

    29.09.2025

  • lvb

    Правильно, признали ошибку. Не как подавляющее большинство клоунов и невменосов, пополам с глорами и фанами на оном форуме... бесится, когда им указывают на косяк. Насчет возраста. Мне 60+ и я на возраст никогда не ссылаюсь. И если ошибусь, то спокойно признаю ошибку).

    29.09.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Петушина с помойки.))) Ага, с первого тура зачемпионил бы. Редкостный недоумок, Вадик )))

    29.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Да , я тут ошибся . Они выиграли чемпионат чуть позже , в 79 . Просто это было очень давно и я в силу возраста уже подзабыл . А грубить не стоит .

    28.09.2025

  • ritenyto

    СЭ, а где бобер спряталси?... У вас совесть есть. Нету. И, главное, зачем?. Чтоб в ПЕРЕХОДЕ быть какашками. Любя предупреждаю: покайтесь публично. Прежде всего за пресс-секретаря Спартака. На нем же пробу негде поставить... :) Зеленов - этим сочетанием буков мамы детей пугают - преувеличение, конечно. Такое же вы г..., как и вся эрефия. А уж о переходе... о ПЕРЕХОДЕ... задумывались хоть разок?... Любя говорю :)

    28.09.2025

  • ritenyto

    Ну просто СЭ ссыт горячим кипятком и теряет своё вконец загаженное лиц... противно сказать - проджажную морду :)

    28.09.2025

  • ritenyto

    Не ссы, завистник :)

    28.09.2025

  • Олег Каноков

    Спасибо,взаимно.

    28.09.2025

  • Garryman

    Ну, дык! Вторая карточка - совершенно по делу. А вот первая.... Зачем было Акинфеева цеплять? Получил на ровном месте. Не схамил бы тогда - доиграл бы до конца.

    28.09.2025

  • Деметрио

    Набросы никто не отменял.

    28.09.2025

  • Garryman

    Сегодня претензий к судьям вроде не наблюдалось, может только что-то по мелочам. Но кто-нибудь обязательно плюнет в судей. Зачем?

    28.09.2025

  • Garryman

    Из первой шестерки Балтика не сыграла пока только с Краснодаром. А выиграть у нее из лидеров смог только ЦСКА. Действительно крепкий орешек. Надолго ли ее хватит, интересно. Пока она выглядит очень неплохо. Даже сегодня вполне моголи ничью зацепить. Но по игре, конечно ЦСКА был сильнее и победил заслуженно.

    28.09.2025

  • Garryman

    От первой до шестой команды интервал 4 очка. Плотненько. "Смешались в кучу - кони, люди......"

    28.09.2025

  • сакс_КТ

    Сектанты, как всегда, завели свою шарманку и начали ныть про грубость армейских костоломов - защитников и опорников. Осталось ведь совсем малость: привести примеры, когда армейские защитники или опорники травмировали игроков соперника. Это ведь совсем легко. Или нет? Или соперников, почему то, не травмировали? Или, внезапно, это армейцев по ногам хреначили, как не в себя. Это же неправда, когда костолом Вернблум показывал фото своих ног из раздевалки после матча со стесаным чуть не до костей мясом от вежливых и ненарушающих соперников?

    28.09.2025

  • Rastan

    Победа, заслуженная и лидерство! Кто бы поверил в это, ещё совсем недавно?Тем интереснее чемпионат становится.

    28.09.2025

  • Fun_furick

    поздравляю Вас

    28.09.2025

  • Galib

    игроки не подсказали, что мяч уходит, а вратарь потерял ворота! жалко Балтику.

    28.09.2025

  • Kimi_

    С Победой!!!

    28.09.2025

  • Спартак в пердив

    Батракова б еще в атаку ЦСКА, ууух

    28.09.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Скунц-Чмошник-СКОРЦ! Будешь выЁживаться, - отправлю тебя на 101-й километр = в Чудово или Волховстрой:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes: :cowboy::innocent: ))

    28.09.2025

  • Vadim

    Я ПРИ НЁМ ! ))) А ты - недоношенный импотентишко и лузер-неудачник ((( :joy::sweat_smile::rofl::rage::face_with_symbols_over_mouth::weary:

    28.09.2025

  • Abellardo

    ПНХ :clown:! Че тут пасешь блRдина?!

    28.09.2025

  • Борис Игоревич

    Какую конкуренцию , убогий ? Торговля на рынке , мвтье полов и уборка мусора не входит в сферу моих занятий. ))

    28.09.2025

  • Vadim

    Вадиков много, а ты, вафлёр один, и:laughing: у каждого будешь отсасывать! :stuck_out_tongue_closed_eyes::innocent::heart_eyes:

    28.09.2025

  • lvb

    Этт когда, можно узнать? Рассказывайте. Но можно и отползти, я к нубам доволно снисходителен)

    28.09.2025

  • Abellardo

    Вадик самое тупое существо на форуме! И все об этом знают! Но он настолько туп что до него никак не дойдет!!!

    28.09.2025

  • Vadim

    И ?! - Сжалиться и добавить очков в турнирную таблицу... сняв их с ЦСКА )

    28.09.2025

  • Abellardo

    Ещё один забавный))))))

    28.09.2025

  • Abellardo

    О! Тупоголовый Вадик объявился! Какое же ты никчёмное существо, что даже со всех своих аккаунтов не можешь за моими плюсами угнаться! Хотя ЧМО оно и в Африке ЧМО...

    28.09.2025

  • Конрад Михельсон

    Балтика конечно уступает в техническом оснащении но форма физическая у Балтики отличная

    28.09.2025

  • Анкль Бэнксий_

    А ты, Вадик, как тупая FCSMка, не открывай и не читай, мразота.)))

    28.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Ну что , берём Суареса из МЛС и чемпионат наш (шутка)

    28.09.2025

  • Деметрио

    Не смотрел второй тайм, честно. Но разве одна возможно непоказанная карточка меняет общее впечатление о судействе или игре Балтики?

    28.09.2025

  • Oleg Zyatdinov

    и с прошедшей Днюхой !

    28.09.2025

  • S_Malu

    какие же конченые судьи в нашем футболе, очередное дно достигнуто...

    28.09.2025

  • Oleg Zyatdinov

    а нам счастье !

    28.09.2025

  • Igar2307

    Но не всегда нам получать на последних минутах и в добавленное, наконец то и нам фотануло, победой!!!

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Мусаев его всё-таки заразил.

    28.09.2025

  • resifi

    Всех армейцев с победой!!!! Игоря Девеева 20-м голом эа ЦСКА!!! Акинфеева с очередным "мухарём"!!! И да, все привет с Калининграда!:stuck_out_tongue_winking_eye:

    28.09.2025

  • zenit20252025

    Опущенное педрилло! Передавай привет всей своей семейке гее-наркоманов ((... Гнида! Если бы у Зенита был такой же календарь как и у москоу-недоклубов, то к 24-25у туру он был чемпионом досрочно = ЕЖЕГОДНО!!! А по алаевскому календарю теперь у Зенита подряд 3 матча на выезде. Спаренных матчей (2 подряд) на выезде в РПЛ у Зенита 5 раз = Итого: 10 У сраненького блатного ЦСКА - лишь 1 раз: Итого: всего 2 матча Не пиши мне, чмошник, больше = ИГНОР!

    28.09.2025

  • Vladislove Dobry

    А Спартак с первой лиги взял золото

    28.09.2025

  • Gena34

    Теперь только у Локо в графе поражений пока ноль.

    28.09.2025

  • Dmitry Koltsov

    А если бы ЦСКА,не выиграл?Все бы орали Балтика)),но ЦСКА выиграл,ЗАСЛУЖЕННО,ЦСКА всегда будет первым!!!!!!!

    28.09.2025

  • Владимир Шикалев

    По игре???

    28.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Смешно . Ему разве что в первой лиге теперь играть .

    28.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Да где ж его урвать то , опять в Бразилии ? Или может Суареса из МЛС позвать ? РПЛ он ещё не выигрывал .

    28.09.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Вадик, ты дебил. Календарь - это каждый играет дома и в гостях.)))

    28.09.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Тупорылый свиной недоумок.))

    28.09.2025

  • Rutozid

    Ноормальное такое месилово назревает в РПЛ :)

    28.09.2025

  • TokTram_

    Талалай всё шутит

    28.09.2025

  • lvb

    Ссынку, а кто у нас "сайгак"? Это ты, бедолага. Так шо бегай, "прохвессионал".. Ибо футбол для тебя аки японский язык, не освоишь)

    28.09.2025

  • TokTram_

    Позор здесь только ты

    28.09.2025

  • плохокот

    Сдается вы правы Этим Талалаев просто перевел всю игру в свою штрафную. А тут всегда возможна роковая случайность

    28.09.2025

  • плохокот

    Это должно было случиться. Сегодня относительно случайно. Просто без атаки на одной дисциплине весь турнир не протянешь. Это особо заметно в играх с аутсайдерами и с середняками.

    28.09.2025

  • TokTram_

    Разуй глаза. Уже.

    28.09.2025

  • andreichf

    А этой швали ты проигрываешь конкуренцию. Самое время подумать кто ты в этом мире.

    28.09.2025

  • Борис Игоревич

    Папке так скажешь , педрила. Соси на 5-х местах , свинья.

    28.09.2025

  • Борис Игоревич

    Так что ж вы все сюда лезете , оборвыши ? Сидите в своих самарах-херарах , но нет -ломится вся шваль сюда !

    28.09.2025

  • Инженер по охране труда

    Факт! Нужен нападающий-голеадор хорошего уровня...Мусаев при всем уважении - игрок ротации, а Шуманского зачем купили вообще не понимаю, может заиграет конечно, но пока - полный ноль!

    28.09.2025

  • Красно синий

    Мусаева не научить уже. Он деревянный трудяга.

    28.09.2025

  • Vladislove Dobry

    А у ЦСКА есть нападающий ?

    28.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Набрали невесть кого , а нормального нападающего как не было так и нет .

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Дуремар сельпошный .. ты же в футболе полный лапоть, твой удел - это лазить в архив.сайтах. И иметь смысл бытия в задрипанном пгт - это бегать за профессионалом по всем страницам .. с клончиками - плюгавеньного гладиратора56, магируса и железного занавеса .. аля водюсиков и киры, твоих таких же далеких от спорта побендльгиеов. Бедненький даже не всегда успеваешь переключать погонялова **

    28.09.2025

  • andreichf

    Лимита в Москвобаде и от нее под шконкой прячешся.

    28.09.2025

  • Abellardo

    А я в Ульяновске. Так что поаккуратнее с высказываниями, а то всего три часа пути. И я, кстати, к ЦСКА нейтрален, так как болею за Локо.

    28.09.2025

  • Independent forever

    УРА!

    28.09.2025

  • плохокот

    Балтику подвела грубость. Так они играли все матчи, но сегодня их за это эпично покарали.

    28.09.2025

  • FCSM

    Гыыыыы, обморок вшивый)))) Так и будешь всю жизнь гыкать придурок недоразвитый)))

    28.09.2025

  • Борис Игоревич

    Ну так и свали отсюда , деревенский обсос. Всякая лимита еще будет обсуждать Московский клуб. ))

    28.09.2025

  • zenit20252025

    Как говорил тов СУХОВ:- Это вряд ли! Календарь Алаев состряпал под коней = из 10 матчей сыграют ажЪ 9 в Москве, судейство - под коней = Из 6 забитых на выезде 4 мяча с левых пенальти (вместе с кубковыми)... В последнем 18-м туре перед зимой получат по РОГАМ от Краснодара! Я СКАЗАЛ:sunglasses:

    28.09.2025

  • Борис Игоревич

    Гыы.. слабоумная тупорогая свинья.. Это ваша кб шелупонь надрачивает на Дерби , т.к. победа в нем - единственное , чем могут похвастаться середняки типа шпердака. Трофеев то у вас -залупка соленая , кубок соли.. )) Для нас -просто 3 очка. Кои мы и возьмем скорее всего. Хотяб и судьи всегда подсуживают свинине .. ))

    28.09.2025

  • FCSM

    Вот вот. Будет вам и уже в следующем туре будет свинка)))

    28.09.2025

  • andreichf

    Помой свой пердак. Я в Самаре живу.

    28.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Дальше Спартак . Чувствую будет бойня . Спартак на ЦСКА настраивается как ни на кого другого .

    28.09.2025

  • FCSM

    Оооо, пенсия перефирийная вылезла.... Всем молчать )

    28.09.2025

  • shpasic

    «Поздравляю ЦСКА с победой, но в последних матчах без пенальти и удалений — ни одной победы. Надо задуматься. Чего-то сверх запредельного по качеству я не увидел», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата»)))

    28.09.2025

  • FCSM

    В следующем туре ты будешь отсасывать ублюдок) И сглатывать неуспевать. Вместе с своей убогой недокомандой.

    28.09.2025

  • Борис Игоревич

    Зарево над тушино -пылают пердаки бестрофейного кб отребья ))

    28.09.2025

  • FCSM

    Нет, я лучше тебя ещё разок рачком поставлю анус бенс)))

    28.09.2025

  • Борис Игоревич

    Свали в свой хлев , свиновыродок ! Здесь обсуждают первое место реального клуба. А ты соси на 5-х местах со своими многомиллионными , скупившими все и вся свинолузерами !

    28.09.2025

  • Mark Kunin

    Кони они и есть кони

    28.09.2025

  • FCSM

    И не будите)

    28.09.2025

  • Борис Игоревич

    ПЕЧОД , свинка ? То ли еще будет. ))

    28.09.2025

  • lvb

    Спасибо, я знаю. Это в статистику вполне укладывается, в те самые 20%

    28.09.2025

  • spar001

    залетело в суматохе, так бывает, повезло... но... фарт, большое дело и без него никуда и если удача останется с конюшней, то кто знает, может - это первое место и останется за конями в итоге:smirk_cat:...

    28.09.2025

  • zenit20252025

    КОРОТКО: ЦСКА был ближе к победе, Балтика выдыхается. Кусочек статистики о судействе = Фолы: 5-25 Предупреждения: 2-5 + КК Матч Балтика - Зенит Фолы: 21-10 Предупреждения: 1-1 Как и писАл ранее. Судейство будет строже и пиар Балтики закончится. Потолок - 7 место, а вообще 8-9:soccer:

    28.09.2025

  • Борис Игоревич

    Хоть ты лопни . хоть ты тресни - ЦСКА на 1-м месте ! ЦВБП !! С ПОБЕДОЙ ! Трудная..Но наша ! Красно-Синий -самый сильный !

    28.09.2025

  • 36

    ЦСКА Садырина с первой лиги сразу серебро взял в 1990

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    .. бились .. боролись .. пластались .. Лучше бы ЦСКА в футбол играл. Пользы было бы на порядок больше.

    28.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Неожиданно все рпвно

    28.09.2025

  • футбол это спорт

    Я вообще-то за Спартак. И чему радоваться-то?

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Талалая либо уволят по ходу, либо команда вылетит,.. и студия Матч-ТВ или снова пер.лига. Так у Талалая было уже раз 5-6. Снова по этому кругу будет.

    28.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Молодец! (без иронии)

    28.09.2025

  • футбол это спорт

    ЦСКА играл добротнее по уровню и классу футболистов. Балтика как обычно играла организованно и воодушевленно. Но уступая в мастерстве, грубили, часто даже не задумываясь о нанесении травмы соперникам. Если этого НЕМНОГО хватило для победы, то по справедливости.

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Плюх... Сердце прыгнуло лягушкой в радость.

    28.09.2025

  • lvb

    Спирт, ты бы на поле затмил Облякова , Игоряна, Дивеева и прочих бесполезных.. легко на классе. Ибо твой стиль Марадоны широко известен )) Иди к Челестини и предложи свои услуги). А медосмотр пройдешь? БГГГ

    28.09.2025

  • ulmada

    Ну как не хрюкнуть!!!

    28.09.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Иди,Промесу присунь 4 февраля, дебила кусище.))

    28.09.2025

  • Олег 70

    ну да,ну да.все мы это слышали и знаем)))

    28.09.2025

  • FCSM

    По итогам сезона первого места вам не видать. Порадуйтесь пока что)

    28.09.2025

  • Юрий Рыбаков

    Я про то же

    28.09.2025

  • Циничный

    Да. "Это другое" :)

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Любая побндп дает только 3 очка. Это и дилетанты должны бы знать. Балтика это команда второй половины таблицы по итогу чемпионата. И то, если вовремя Талалая уволят, как обычно.

    28.09.2025

  • Abellardo

    Я конкретно про реализацию моментов.

    28.09.2025

  • lvb

    То есть по-Вашему на игравшую в меньшинстве "Балтику" 90+9 минут игры никак не сказались) Игроки были свежими и легко контролировали ситуацию.)) Уверен, Вы НИКОГДА не играли полный матч на большом поле . Уже к 80 минуте ножки плохо слушаются и доигрываешь матч на автоматизме, даже при отличной "физике").

    28.09.2025

  • analytica

    ЦСКА играл немного лучше, но этого немногого хватило для победы. На данный момент ЦСКА лидирует по игре. Не благодаря судьям.

    28.09.2025

  • Юрий Рыбаков

    Играть, как Вагнер да. Но научить он может многому!

    28.09.2025

  • Юрий Рыбаков

    Всё,- ЦСКА первый. Можно чемпионат заканчивать

    28.09.2025

  • Abellardo

    Такому нельзя научить. Это либо есть, либо нет. Только если с раннего детства работать над этим, но и то не факт.

    28.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Парни бились, боролись, пластались и гол пришёл.

    28.09.2025

  • Чернобог

    Я не как, я един в своём воплощении и неповторим!

    28.09.2025

  • Олег 70

    с тточки зрения важности результата.Тогда были Химки и на что то большее не претендовали.а сейчас Балтика с нулем поражений и лидерство на кону

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Хрякай под лоханью по афро-бандитскому мурлу, где он тихарился в тушинском колхозчи

    28.09.2025

  • Юрий Рыбаков

    Надо Вагнера Лава тренером нападающих в ЦСКА позвать! А так,- атака беззубая! Спасибо Дивееву

    28.09.2025

  • Abellardo

    Ну если Ладу дома не обыграют, то это будет трындец.

    28.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    обидно конечно...но для этого есть судья на поле ему решать

    28.09.2025

  • оппонент

    Хорошо, ребята. Осень не наше в последние годы, но превозмогайте трудности. Верим в вас.

    28.09.2025

  • AnTaras

    Ты, как зергутка, но от ЦСКА?:grinning:

    28.09.2025

  • narkomsm

    Судя по всему, в игре с СМ коникам будет несладко от судьишек. Ждите пеналь-два. Впрочем, если стоять будет рыжий ростовский мешок с дырой, то СМ и три пеналя не помогут

    28.09.2025

  • Abellardo

    Чтобы с парковки быстрее уехать. Но думаю они об этом пожалели.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Дундкчёк дилетанский, цска ломает только тушинский колкоз "20 лет до урожаю"

    28.09.2025

  • FCSM

    Сглатывай мою сперму и помалкивай, ануус )))

    28.09.2025

  • Abellardo

    Ну и?

    28.09.2025

  • Юрий Рыбаков

    Не был уверен в конечной остановки мяча

    28.09.2025

  • PILAD ЦВБП

    ....хоть ты лопни, хоть ты тресни,....но ЦСКА на первом месте !!!!!!!!!!

    28.09.2025

  • FCSM

    Запомни свои слова опущенец! Спартак вас унизит и отимеет тогда посмотрим как ты завякаешь)))

    28.09.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Свиночмо, мразота безграмотная.)) -103, всех дебилов обошёл, зачухань свиная.))

    28.09.2025

  • narkomsm

    Синдром Генича

    28.09.2025

  • aug081266

    Судья добавил ПЯТЬ минут...Я ещё понимаю про субъективное мнение о подсуживание,о грубости но про семь минут-то зачем так по дебильному врать?!...Тем самым ты просто расписался в том,что ты обыкновенное трепливое дерьмо и не более...

    28.09.2025

  • Алексей Х

    Кстати, да. Зачем уходили до финального свистка болельщики хозяев??

    28.09.2025

  • Саша Авачев

    наконец то балтику судили нормально, задолбали своим мелким фолом. самая грубая команда. а андраде в каждом матче должен удаляться.

    28.09.2025

  • Як Цидрак

    Мужик, Балтика за явным лидер сезона по фолам в игре, в среднем 24,5, сегодня 25, нафик ее сажать сегодня, если она каждую игру сама сажается? Это я не только тебе пишу ослопизду всем знакомому, но и и по порядку плюсующим - фелл, семь ветров, бобик, бедняк и хзкто старшой. Расстрелять бы нах вас всех казлов.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    В следующем ткре не только порадуются истинные цеэсковцы и увидим унижение тушинского пассива

    28.09.2025

  • моменты были просто убойнейшие,да! но и БОРИСКО был просто неподражаем!!!

    28.09.2025

  • al.bel

    ЦСКА играл прилично. Чувствуется рука тренера. Балтика тоже понравилась. О судействе. Удаление по делу. Однако, все остальное ... За одинаковык нарушения Балтика каралась, а ЦСУА нет. Судье с голом повезло. Именно, судье, а не ЦСКА. Все закончилось к полному его удовольствию. В ЦСКА, конечно, поборется, возможно, и за золото.

    28.09.2025

  • lvb

    Я как всегда о своем). Две цитаты. После 7 тура РПЛ ЛВБ, ВК. 31 авг 2025 " Я тут слегка подшаманил историю чемпионатов СССР/России на предмет успешных стартов новичков лиги, из пердива. И выяснилось что после 7 тура в 80% случаев оные новички начинали терять очки регулярно и довольно быстро выпадали из лидирующей группы"(с) Далее статистика. в 70- х удачных стартов и финишей новичков .. в топ-6 было 4 раза. А вот в 80-х всего ОДИН раз. Сегодня. ЛВБ. ВК. 16:35 "Обратите внимание. После 7 тура, когда я заявил что начиная с 8 тура у Кенига весьма вероятно начнутся сложности с набором очков)). Так и случилось). Это не вангование а именно тенденция, в чемпионатах СССР России. Надеюсь что Кениг не посыпется..."(с) Таратайкину удачи. Пусть попадет в "топ-6" по итогам сезона. Мне его "Балтика" нравится)

    28.09.2025

  • FCSM

    Сгинь мразь минструальная анус бенс))) Или второй раз от меня за щёку получишь )

    28.09.2025

  • Садовник

    Клюшкари поддержат?

    28.09.2025

  • krinf15

    Согласен с Вами на все 100!

    28.09.2025

  • narkomsm

    Гол это ядерный взрыв коолективной тупости и кретинизма игрочил балтикуса. Сначала вчетвером против двоих просто отдали мяч тупо коням. Потому вратаришка за каким то рожном прыгнул за мячом, который уходил за линию ворот. НО! Прыгнул, да не поймал, а отбил. Затем угловой... Покление дебилов. Сил много, ума мало.

    28.09.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Чё вылез, недоумок?))

    28.09.2025

  • FCSM

    Я в общем игру беру.

    28.09.2025

  • дави свиней

    В Дагестане прикольный комментатор на поле, энтузиаст такой:smile:

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    В прошлом сехоне подача зрячая Пьянича с корнера и гол Роши на последних секундах. Какие еще якобы - 2016?

    28.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Везение надо заслужить

    28.09.2025

  • Abellardo

    Ага! Особенно во втором тайме!))))))

    28.09.2025

  • FCSM

    От начала и до конца ))) Балтика могла и выиграть.

    28.09.2025

  • дави свиней

    В дурку обратно

    28.09.2025

  • Инженер по охране труда

    ЦСКА нужен хотя бы один нападающий-голеадор как Вагнер Лав, Думбия, Жо...Команда играет в атаку хорошо, движение есть, а завершить атаку сходу голом некому...Поэтому и мучались сегодня весь второй тайм...Нужны нормальные нападающие ЦСКА, как-то так...

    28.09.2025

  • Abellardo

    ))))) Игру то смотрел?

    28.09.2025

  • fell62

    а как с нарушением Глебова на Петрове первое , там ведь желтая светила , или это другое ?

    28.09.2025

  • FCSM

    Рано радуешься, конь )

    28.09.2025

  • Abellardo

    Третий забавный на этой ветке. Сколько вас всего? Выходите все сразу.

    28.09.2025

  • bm

    Там еще Саусь упал, и игроки Балтики на него отведеклись. Ничего, в следующий раз будут внимательней.

    28.09.2025

  • Pavel D

    Да и победа особенно ценна, добытая на последней минуте. Значит играли, стремились.

    28.09.2025

  • FCSM

    цска конечно далеко не впечатлили и не достойны были победы но Талалаева на конец то сломали).

    28.09.2025

  • berzulemic

    там Сычев карьеру хочет возобновить

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Победа, три очка и лидерство родного ЦСКА! Лучше счет 1:0 при плохой своей игре, чем 0:1 при хорошей. Этому мудрому выражению Лобановского и уповаем. Состав ЦСКА был ослаблен наличиеи 4 (четырех!) безполезных игруль. Но счет победный это опять залакирует.

    28.09.2025

  • Abellardo

    Домой улетаешь?

    28.09.2025

  • Олег 70

    удивительно,дожали.С 2016 не было такой везухи)))рад

    28.09.2025

  • fell62

    ему можно , он лицо дезодоранта , продажи прежде всего !!!

    28.09.2025

  • Ilya Gudman

    Ну и хорошо , Балтика это нонсенс , Талалаев не тренер так же как и Юран , так же как и Кержаков

    28.09.2025

  • Apei

    Балтику потихоньку возвращают на место, в середке - самое оно

    28.09.2025

  • футбол это спорт

    И Акинфеева, а то ведь ворота загораживает. И Мозеса, а то ведь атаки организует. И вообще всех, за кого не болеешь.

    28.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я сдаюсь

    28.09.2025

  • Abellardo

    За расизм.

    28.09.2025

  • Abellardo

    Может Попович у вас подрастет.

    28.09.2025

  • Pavel D

    Согласен. И хорошо, что Бавария не у нас играет)

    28.09.2025

  • AnTaras

    Да, примерно это я и имел ввиду.

    28.09.2025

  • uaom

    Коней с победой ! Болельщик Зенита .

    28.09.2025

  • Кот-матрос

    Да вы што?.. тотальный футбол - это постоянная атака любого соперника в любой точке поля. Тактика мелкого фола - совсем другое.

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Да,да. спирток еще тот специалист!

    28.09.2025

  • Abellardo

    ЦСКА, особенно во втором тайме, на голову сильнее был, так Балтику ещё никто в этом сезоне не возил.

    28.09.2025

  • andyk82

    Молодцы армейцы. Но в следующем туре-чтобы ничья!

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Молодцы, армейцы. Такие победы очень нужны!

    28.09.2025

  • футбол это спорт

    Ну может все-таки не антифутбол, т.е. не безмозглое разрушение. Они ведь и защищаться и атаковать умеют. Но уступая в мастерстве, калиниградцы нечистоплотны: не стараются исправить ошибку свою или товарища, а вульгарно грубят. И грязный футбол не позволит им удержаться в пятерке.

    28.09.2025

  • Faierman 32

    Бориско мог забрать мяч,мог пропустить его ,а он зачем то отбросил на угловой

    28.09.2025

  • Abellardo

    И ты тоже забавный.

    28.09.2025

  • Abellardo

    А ты забавный.

    28.09.2025

  • Чернобог

    Армейская конная дивизия взяла штурмом неприступную крепость Кенигсберг! С победой братья!

    28.09.2025

  • Lars Berger

    Армейцы - молодцы.

    28.09.2025

  • Abellardo

    Талалаев расслабился, думал что Шуманский выйдет налево в атаку и можно за результат уже не переживать, а Челестини его перехитрил))))

    28.09.2025

  • Циничный

    Тотальный футбол - это футбол. А не тактика постоянного фола.

    28.09.2025

  • Pavel D

    Я всегда за Акинфеева. Но что-то с возрастом он стал менее сдержанным.

    28.09.2025

  • Ilya Gudman

    покажите со свиньями характер конский и будет вам респект )

    28.09.2025

  • vernon s

    Это место на данный момент. Дай бог по итогам может в десятку войдут.

    28.09.2025

  • al-an-ko

    Аргументы против удаления какие? Или просто поистерить желаете?

    28.09.2025

  • Russpiel

    Фортуне? Это когда Гаийч с трёх метров в штангу замкнул? Совсем другая игра пошла бы.

    28.09.2025

  • alex lav

    Отличная игра. Новички понравились. И все же стандарты - наше все. )

    28.09.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Матвей красавец, какой сложный мяч направил головой во вратарскую.

    28.09.2025

  • Чернобог

    Одно печалит, у нас нет нападающего, Мусаев очень тяжёл, туг и не быстр. Надеюсь зимой мы сможем урвать топового напа и тогда сможем ещё прибавить заметно! Но сейчас гуляем, празднуем победу и выход на первое место!!

    28.09.2025

  • Ilya Gudman

    главное с ромбовыми чтотбы решали , а тут и так сойдет )

    28.09.2025

  • kajbek

    26 номер Балтики сделал игру. В середине поля потерял мяч. Далее простоял угловой.

    28.09.2025

  • RobertH

    Хорошее место у Балтики. Считай, что просто дожали. Это не называется "указали место"!

    28.09.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Одним не повезло - другим повезло. Диалектика, бёныть...

    28.09.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Прекращай футбол дупой смотреть.))

    28.09.2025

  • Врн36

    Армейцев с трудовой и заслуженной победой. Молодцы, до конца верили в победу

    28.09.2025

  • Планы на день

    ЦСКА могли бы и раньше забить, не так было бы обидно за поражение Балтики, но ЦСКА победу заслужил, и возможно ошибка Талалаева, что в самом конце матча он поменял Максима Петрова

    28.09.2025

  • Звездоносец

    На первое место попали ,но целостной игры ,которая радовала в начале сезона ,нет.Очки не пахнут,но с такой игрой будет очень и очень трудно.Ждём перемен к лучшему в игровом плане.

    28.09.2025

  • Ilya Gudman

    понял понял ))

    28.09.2025

  • andreichf

    Ничего нового. Судейка подсадил Балтику на карточки и тянул время пока кони не забьют.

    28.09.2025

  • Abellardo

    Хорошая игра. Армейцы полностью заслужили победу хорошей игрой, но реализация - это полный трындец!

    28.09.2025

  • RobertH

    ЦСКА с победой! Но поведение Акинфея считаю не достойным такого игрока. Что это за наскоки на судью? Другого бы просто удалили. Что за матюги?

    28.09.2025

  • ALECSKA

    молодцы)))

    28.09.2025

  • Russpiel

    Ты ещё не понял кто такой Челестини? Как добавили в интенсивности по сравнению с Сочи.

    28.09.2025

  • Старшой0754

    Надо было удалять Глебова...

    28.09.2025

  • berzulemic

    Осталось чтобы ПариНН выиграли еще)

    28.09.2025

  • vernon s

    Балтика! Балтика? Балтика... Нашлась команда, указавшая место Балтике.

    28.09.2025

  • grover

    Добили Кенигсберг! Ура Товарищи!!!

    28.09.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Сранник, не 0:3.))

    28.09.2025

  • 199

    За что? Он играл как указал тренер. Валить всех.

    28.09.2025

  • Чернобог

    Красно-синяя армия, с победой нас, У-Ра, с нами солнце!

    28.09.2025

  • Прораб.

    Один Тамик четырежды имел шанс. Всех с победой и вполне логичным первым местом.

    28.09.2025

  • Legis Virtus

    Свой гол Дивеев посвятил Спирту))

    28.09.2025

  • igor1972

    Балтика все 10 туров хороша, но армейцы по всем покателям статистики были все же лучше

    28.09.2025

  • Деметрио

    Кто больше нарушал, туда и свистел. Логично же, но причина поныть пойдет, начинай.

    28.09.2025

  • инок

    Армейцев и его болел с победой! ЦСКА на своем законном месте теперь.)

    28.09.2025

  • Чернобог

    Вот это эмоции, заряд бодрости на весь остаток дня.!

    28.09.2025

  • Исаев-Штирлиц

    С победой, Армия!

    28.09.2025

  • al-an-ko

    Алерандро тогда кто? Мусаева хотя бы на тайм хватает бороться, а этого чудика не видно и не слышно.

    28.09.2025

  • да,уж! и ведь не скажешь,что возможностей(забить) не было. БОРИСКО был просто в ударе...

    28.09.2025

  • Инженер по охране труда

    Ну что сказать, братья армейские болельщики...Всех с трудной заслуженной победой! Если бы сегодня была ничья, это всё же было бы несправедливо, во втором тайме "Балтики" было на поле не видно от слова совсем...При этом нашу главную проблему этот матч показал налицо - нам не хватает настоящего нападающего голеадора какими были ранее Вагнер Лав, Думбия, Олич, Дима Кириченко...Сколько всё же запороли наши нападающие сегодня моментов...Был бы у нас нормальный нападающий на острие атаки, с "Балтикой" разобрались бы гораздо раньше...Всех с победой и здоровья!

    28.09.2025

  • футбол это спорт

    Удаляют за дело, но одного. А по ногам бьют и толкают соперников в спину по крайней мере пол-команды. Практически во всех матчах. При всем уважении к грамотной командной игре.

    28.09.2025

  • 1 2 3

    Судья удалил лучшего!!!Уря-Уря вы победили. Позорище для судьи!

    28.09.2025

  • Старшой0754

    Судья свистел все в одну сторону...

    28.09.2025

  • Russpiel

    Отрывается на Балалаеве и Малалаеве.

    28.09.2025

  • analytica

    ЦСКА играл конечно лучше Балтики, но ненамного, так что игра была в принципе ничейная. Победой ЦСКА обязан фортуне. Но везет сильнейшим, это правда.

    28.09.2025

  • baruv

    Все таки сумели использовать армейцы свой шанс стать лидером, но Балтика в этом сезоне очень твердый орешек с самой надежной обороной и для нее такое окончание на последней минуте очень обидное. Глебова с возвращением!

    28.09.2025

  • Чернобог

    Такой концовки я давно не видел от любимой команды. Боролись до самого конца и были вознаграждены! Браво!

    28.09.2025

  • Кот-матрос

    Это тотальный футбол. Балтике - респект!

    28.09.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Скройся гнусавый к Бердыеву. Редкостная дебильня

    28.09.2025

  • Алексей Х

    Смотрел концовку. Когда оставалось 2 минуты, думал, что будет ничья. Отвлекли. Смотрю результат, опа. Ну, с победой. Дожали таки, давление было мощное. Чемпионат нынче очень конкурентный. Давно такого не помню. 5 команд реально имеют шансы на титул, и это прекрасно. Вон, Германия. Уже сейчас очевидно, что Бавария чемпион. А у нас реально интересно.

    28.09.2025

  • Странник-777

    За несколько минут до этого удаляют балтица за задержку, Глебов хамски срывает атаку - свисток у Иванова где-то в желудке..., через пару минут - была по сути вторая желтая и Глебов должен был покинуть поле.

    28.09.2025

  • krinf15

    Хорошо, что хоть в самой концовке забили! Плохо, что не сделали это гораздо раньше!

    28.09.2025

  • Ilya Gudman

    Коней с победой , смотрел только последние 10 минут не знаю как там матч развивался но за Балтику обидно по этим 10 ти минутам , с другой стороны пора уже и Балтике было проиграть а то из Талалаева уже совсем Анчелотти начинают делать наши СЭ обозреватели )) Знаем мы какой он Анчелотти ))

    28.09.2025

  • Pavel D

    Вот, что значит молодость и неопытность. Дрогнул вратарь Балтики. Оставил мяч в игре, после удара Кругового. ЦСКА с победой!

    28.09.2025

  • 199

    Слава богу! Эту команду грубиянов и костоломов поставили на место. 25-5 по нарушениям плюс удаление. Судьи взялись за костоломов.

    28.09.2025

  • Садовник

    Класс побил порядок.

    28.09.2025

  • признаю-ЦСКА играл много лучше и победа армейская по праву,вполне заслужена,но какова БАЛТИКА,господа? да,оборонялись всю игру,да,БОРИСКО был сказочно великолепен,но-проиграли... интрига закручивается...

    28.09.2025

  • Чернобог

    Сегодня команда играла хорошо, агрессивно, мощно и с желанием, молодцы. Заслужили победу!! Поздравляю всех красно-синих с трудовой и важной победой!

    28.09.2025

  • Ботокс007

    Никто никого не садил на свисток.

    28.09.2025

  • KlimA

    сказал одному там: глохни нигга, а ты Иванов ваще пошёл..

    28.09.2025

  • Колобок Колобков

    Ща талалаев традиционо заскулит.... В конце чемпионата его балтийские шпроты будут бороться за выживание. Впрочем его самого скорее уже не будет в команде

    28.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    за это получают удаления

    28.09.2025

  • berzulemic

    С первым местом товарищи!!! Давно на вершине не были)

    28.09.2025

  • инок

    ЦСКА с победой! Дивеева с голом. Так держать.

    28.09.2025

  • Семь ветров

    Иванов был прекрасен, так мощно посадил Балтику на свисток. На самом деле обоюдожесткая игра, в равной игре победили хозяева.

    28.09.2025

  • Чернобог

    Центральному Спортивному Клубу Армиии - СЛАВА!

    28.09.2025

  • футбол это спорт

    Пусть лучше не унывают, чем окучивают соперников по ногам.

    28.09.2025

  • Alexey Tarasov

    Огненная концовка:100: ЦСКА с Трудной но Важной-ПОБЕДОЙ ЦВБП:horse:

    28.09.2025

  • ВОПРЕКИ

    Мерзавцы в черном... Иванов давно сидит на зарплате у Гинера - сделал всё для того, что бы остановить "Балтику" и подарить ЦСКА победу... 5 желтых с удалением, да еще и целых 7 минут добавил, чтобы увеличить шансы костоломов столичных. А Мойсеса нужно в каждом матче удалять за грубость откровенную, но ручные свистуны замечают фолы, даже незначительные, только у провинциальных команд. "Балтике" держаться !

    28.09.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Братских с победой! Поздравляю, боролись до конца, заслуженно

    28.09.2025

  • GeoMaS

    Балтика еще заматереет. Всему свое время.

    28.09.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Несмотря на то , что на первом месте , чемпионской игры не видно

    28.09.2025

  • igor1972

    И теперь только наш Локомотив не имеет поражений). Мелочь, но приятно.

    28.09.2025

  • Чернобог

    Всех причастных с первым местом, остальным соболезную!

    28.09.2025

  • Ботокс007

    Оффор, как и Мусаев - полный ноль. Минус один в команде. Бориско - топ. Балтике не расстраиваться - хорошо играли. Кони были чуть лучше. Кисляк успевал везде.

    28.09.2025

  • P.S.E.

    100%

    28.09.2025

  • SuperDennis

    Вот это характер и воля к победе! Армейцев с победой! Отличное сопротивление Балтики, но не удержали ничью.

    28.09.2025

  • Адекватный спартач

    Там надо было правильно позицию выбирать.

    28.09.2025

  • Чернобог

    Армейцы, с победой, с трудной, тяжёлой, но заслуженной на 100%

    28.09.2025

  • Ask 17

    Получи Талалаев за твою хамскую игру , основанную на мелком фоле, всех армейцев с победой !

    28.09.2025

  • karwin

    ЦСКА с победой!!! До конца играть!!! Только так и побеждают! Только так дается первое место : через боль и через не могу!

    28.09.2025

  • KlimA

    Это выход Шуманского перевернул игру..)))

    28.09.2025

  • КС

    С победой Армейцы! Талалай сейчас разносит раздевалку)))

    28.09.2025

  • Павел Леонидович

    А про первое место написать не?) Ну от свин-экспресса не мудрено)

    28.09.2025

  • 36

    поругался с Андраде

    28.09.2025

  • Sandy45

    Трудная игра с трудным соперником. Старались, бились и дожали. Теперь- Спартак. ЦВБП!

    28.09.2025

  • Олег Каноков

    Дожали!!!Заслужили по ходу всей игры.Всех наших с трудной победой!

    28.09.2025

  • AnTaras

    От Балтики антифутбол, как всегда, был. Армейцы всё таки дожали.

    28.09.2025

  • Кот-матрос

    Офигеть! Камрады бьются до последнего, поздравляю!

    28.09.2025

  • 36

    Там надо было останавливать

    28.09.2025

  • Slim Tallers

    Армейцев с победой! Они были лучше весь матч и заслужили 3 очка.

    28.09.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    За , что Конифей получил жёлтую ?

    28.09.2025

  • Странник-777

    Иванов, сучонок, насвистал коням. Балтике - респект. Конюшне - позор.

    28.09.2025

  • krinf15

    Братьев-коней, от души, с заслуженной победой и безусловным первым местом!

    28.09.2025

  • KlimA

    Это конский характер!! Но решать надо было во время матча..2-3 момента были 100%..

    28.09.2025

  • Деметрио

    Талалаев, поиграли во втором тайме!? Много разговаривать стал перед играми, спорить с комментаторами, скоро можно и экспертом вернуться!

    28.09.2025

  • GeoMaS

    На равных до последней добавленной минуты.

    28.09.2025

  • Ilya Gudman

    Лучший клуб Москвы поздравления из СПБ , но … Скриньте табличку пока на первом месте , такого ещё долго не будет )))

    28.09.2025

  • Chukcha53

    Глебова надо было удалять, а не давать одну жёлтую за два грубейших нарушения, какой то наглый молодой хам.

    28.09.2025

  • Реалист-правдоруб

    Нападающие не могут, Дивеев поможет!

    28.09.2025

  • 36

    Очень крутой матч.Результат справедлив.Спасибо обеим командам

    28.09.2025

  • Адекватный спартач

    Заслуженно додавили. А Талалаев своему капитану должен устроить темную, за такую подставу.

    28.09.2025

  • rustov

    Братья кони, с победой! Балтика, прости…

    28.09.2025

  • igor1972

    Чумовая концовка! Армейцы дожали таки. И теперь именно они на первом месте. Балтика хороша была в обороне, 30 секунд не хватило додержаться...

    28.09.2025

  • Питерский пёс

    Опять бакланов из топ 3 выпнули

    28.09.2025

  • .Алексей.

    Братских с победой.

    28.09.2025

  • AnTaras

    С почином!:grinning:

    28.09.2025

  • Russpiel

    Давили здорово. И додавили на характере.

    28.09.2025

  • Деметрио

    С победой армейцы и выходом на 1 место!

    28.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    ЦСКА был сильнее как раз на один мяч ЦСКА с победой! Балтике не унывать

    28.09.2025

  • футбол это спорт

    ЦСКА низверг не великую, но ужасную Балтику. С заслуженной победой, ребята! Первое место вам идет.

    28.09.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Так обидно....

    28.09.2025

  • 4rfv5tgb

    Заслуженная победа ЦСКА!

    28.09.2025

  • kapran

    валедол ..

    28.09.2025

  • Циничный

    Быдло-гопникам пердива Балтики не помогла тактика постоянного фола.

    28.09.2025

    • ЦСКА — «Балтика»: Дивеев забил в концовке

    Акинфеев обратился к болельщикам после победы над «Балтикой»: «Вы самые лучшие у нас»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

