ЦСКА забил в концовке, нанес «Балтике» первое поражение в РПЛ и возглавил таблицу

ЦСКА обыграл «Балтику» в матче 10-го тура премьер-лиги в Москве — 1:0.

Калининградцы завершали встречу вдесятером — на 84-й минуте Кевин Андраде получил вторую желтую карточку.

На 90+5-й минуте победу армейцам принес гол Игоря Дивеева при розыгрыше углового.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября, 14:30. ВЭБ Арена (Москва)

ЦСКА (21 очко) вышел на первое место в РПЛ. «Балтика» (17) потерпела первое поражение после старта чемпионата и идет пятой.

В следующем туре армейцы примут «Спартак», а «Балтика» на своем поле встретится с махачкалинским «Динамо». Обе игры пройдут 5 октября.