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«Локомотив» проведет зимние тренировочные сборы в Испании

14:52
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» планирует провести зимние тренировочные сборы в Марбелье (Испания).

В прошлом сезоне железнодорожники уже посещали тренировочный центр в Испании с 14 января по 15 февраля.

В текущем сезоне «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками.

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Артем Бухаев все материалы автора

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