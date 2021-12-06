«Локомотив» проведет зимние тренировочные сборы в Испании

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» планирует провести зимние тренировочные сборы в Марбелье (Испания).

В прошлом сезоне железнодорожники уже посещали тренировочный центр в Испании с 14 января по 15 февраля.

В текущем сезоне «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками.