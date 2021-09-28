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Акинфеев о голе Зайнутдинова: «Суперпас и супергол»

02:53
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от гола полузащитника Бактиера Зайнутдинова в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:0).

«Суперпас и супергол», — написал Акинеев в сторис Instagram.

После этого матча ЦСКА с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» с 11 очками — на 10-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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