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Кобелев: «Динамо» составит хорошую конкуренцию «Зениту» и «Локомотиву»

02:13
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2021/22.

«Прошла треть сезона, и на этом этапе «Динамо» село на колесо «Зениту», показывая очень интересный и зрелищный футбол. Мне кажется, они составят хорошую конкуренцию «Зениту» и «Локомотиву» в борьбе за топ-2», — приводит слова Кобелева «Известия».

«Динамо» после 9 матчей набрало 19 очков и расположилось на втором месте в турнирной таблице, уступая «Зениту» 4 очка.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1227647/vladislav-zimagulov/belo-golubye-nachinaiut-komanda-shvartca-stala-glavnym-konkurentom-zenita

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Сергей Разин все материалы автора

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