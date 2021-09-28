Кобелев: «Динамо» составит хорошую конкуренцию «Зениту» и «Локомотиву»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2021/22.

«Прошла треть сезона, и на этом этапе «Динамо» село на колесо «Зениту», показывая очень интересный и зрелищный футбол. Мне кажется, они составят хорошую конкуренцию «Зениту» и «Локомотиву» в борьбе за топ-2», — приводит слова Кобелева «Известия».

«Динамо» после 9 матчей набрало 19 очков и расположилось на втором месте в турнирной таблице, уступая «Зениту» 4 очка.