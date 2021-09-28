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CIES объявила рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту футболистов

10:45
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Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES) опубликовала рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту футболистов в сезоне-2021/2022.

Самая молодая команда РПЛ — «Крылья Советов». Средний возраст игроков самарского клуба составляет 24,84 года.

Самыми возрастными клубами стали «Зенит» (28,51 лет) и «Сочи» (29,12 лет).

Рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту футболистов:

«Крылья Советов» — 24,84 лет;

«Спартак» — 25,34 лет;

«Динамо» — 25,83 лет;

ЦСКА — 25,90 лет;

«Рубин» — 26,22 лет;

«Ростов» — 26,23 лет;

«Локомотив» — 26,60 лет;

«Химки» — 26,62 лет;

«Краснодар» — 27,17 лет;

«Ахмат» — 27,26 лет;

«Урал» — 27,49 лет;

«Нижний Новгород» — 27,70 лет;

«Арсенал» Тула — 27,96 лет;

«Уфа» — 28,11 лет;

«Зенит» — 28,51 лет;

«Сочи» — 29,12 лет.

Дополнительная информация:

https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2021/wp349/en/

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Александр Кравченко все материалы автора

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