CIES объявила рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту футболистов
Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES) опубликовала рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту футболистов в сезоне-2021/2022.
Самая молодая команда РПЛ — «Крылья Советов». Средний возраст игроков самарского клуба составляет 24,84 года.
Самыми возрастными клубами стали «Зенит» (28,51 лет) и «Сочи» (29,12 лет).
Рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту футболистов:
«Крылья Советов» — 24,84 лет;
«Спартак» — 25,34 лет;
«Динамо» — 25,83 лет;
ЦСКА — 25,90 лет;
«Рубин» — 26,22 лет;
«Ростов» — 26,23 лет;
«Локомотив» — 26,60 лет;
«Химки» — 26,62 лет;
«Краснодар» — 27,17 лет;
«Ахмат» — 27,26 лет;
«Урал» — 27,49 лет;
«Нижний Новгород» — 27,70 лет;
«Арсенал» Тула — 27,96 лет;
«Уфа» — 28,11 лет;
«Зенит» — 28,51 лет;
«Сочи» — 29,12 лет.
Дополнительная информация:
https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2021/wp349/en/
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