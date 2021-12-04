Акинфеев хотел разделить награду лучшему игроку матча с «Крыльями» с фанатами
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0). Во флеш-интервью в прямом эфире канала «Матч Премьер» он заявил, что хотел бы разделить эту награду с болельщиками красно-синих.
Активные болельщики ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов» в знак протеста против массового задержания фанатов армейцев. Ранее трибуну покинули болельщики самарского клуба.
Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.
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