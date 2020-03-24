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Ахметов учит английский язык во время карантина

11:35
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, чем занимается на карантине из-за пандемии коронавируса.

— Нет лучшего времени, чем настоящее, — написал Ахметов в Instagram. — Так мой преподаватель английского говорит. На карантине время зря не теряю.
Учу английский между тренировками. Паулино нас и на карантине достанет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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