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«Ахмат» — «Зенит»: прямая трансляция матча

16:00
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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21 ноября, сегодня, «Ахмат» дома сыграет с «Зенитом» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра начнется в 16.30 (мск).

Команда Андрея Талалаева с 23 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 30 баллов и вторая строчка.

Следить за матчем «Ахмат» — «Зенит» можно с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Зенит»

Ахмат — Зенит

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