«Ахмат» — «Зенит»: прямая трансляция матча
21 ноября, сегодня, «Ахмат» дома сыграет с «Зенитом» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра начнется в 16.30 (мск).
Команда Андрея Талалаева с 23 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 30 баллов и вторая строчка.
Следить за матчем «Ахмат» — «Зенит» можно с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции на канале «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Зенит»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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