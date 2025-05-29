«Ахмат» — «Урал»: время начала и где смотреть ответный переходной матч РПЛ и ФНЛ

«Ахмат» и «Урал» встретятся в ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге в субботу, 31 мая. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «VK Видео», ставшая вещателем переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги в сезоне-2024/25.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Грозном. С ключевыми событиями и результатом игры «Ахмат» — «Урал» можно также знакомиться в матч-центре нашего сайта.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

31 мая 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

Первый матч соперников в Екатеринбурге в среду, 28 мая, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В сезоне-2024/25 «Ахмат» занял 14-е место в РПЛ, а «Урал» финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы первой лиги.