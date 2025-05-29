«Црвена Звезда» направит «Локомотиву» улучшенное предложение по трансферу Тикнизяна

По информации «СЭ», «Црвена Звезда» сохраняет серьезный интерес к полузащитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну и намерена направить улучшенное предложение о его трансфере.

Сербский клуб высоко ценит игрока сборной Армении, но выражает обеспокоенность из-за его статуса запасного в московской команде.

«Црвена Звезда» хочет выяснить причину, по которой Тикнизян не входит в основной состав. От этого будет зависеть, до какой степени клуб готов бороться за его трансфер. Также решение может быть связано с другими кандидатами, доступными на трансферном рынке.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» отклонил первое предложение по Тикнизяну в размере двух миллионов евро с учетом бонусов. Позднее «РБ Спорт» добавил, что железнодорожники хотят получить гарантированные два миллиона за переход футболиста.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.