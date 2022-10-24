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Сегодня, 17:09

Защитник Гайич рассказал о путанице с футболками в раздевалке ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Милан Гайич.

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал ситуация по ходу матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2), когда он надел футболку нападающего московского клуба Адольфо Гайча.

«Это недопонимание в раздевалке. Я взял футболку, которая лежала в моем шкафчика. Потом арбитр увидел, что это не мой номер», — сказал Гайич в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ранее заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит данный эпизод.

В соответствии с приложением к дисциплинарному регламенту РФС сумма штрафа составляет от 20 тысяч до 150 тысяч рублей.

Кадр из&nbsp;трансляции матча &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч. Кто его заплатит — Гайич или администратор?

Адольфо Гайч
Милан Гайич
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Зенит

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И К Ж
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Локомотив

 13 1 3
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