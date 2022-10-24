Защитник Гайич рассказал о путанице с футболками в раздевалке ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал ситуация по ходу матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2), когда он надел футболку нападающего московского клуба Адольфо Гайча.

«Это недопонимание в раздевалке. Я взял футболку, которая лежала в моем шкафчика. Потом арбитр увидел, что это не мой номер», — сказал Гайич в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ранее заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит данный эпизод.

В соответствии с приложением к дисциплинарному регламенту РФС сумма штрафа составляет от 20 тысяч до 150 тысяч рублей.