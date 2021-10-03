В воскресенье, 3 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Спартак» Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ахмат» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.