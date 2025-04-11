«Ахмат» — «Ростов»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» и «Ростов» встретятся в матче 24-го тура российской премьер-лиги в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.30 по московскому времени.

Основные события игры «Ахмат» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После 23 туров «Ахмат» с 20 очками находится на 13-м месте в чемпионате России, «Ростов» с 33 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой грозненцев со счетом 3:2.