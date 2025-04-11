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11 апреля 2025, 19:30

«Ахмат» — «Ростов»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» и «Ростов» встретятся в матче 24-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Ахмат» и «Ростов» встретятся в матче 24-го тура российской премьер-лиги в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.30 по московскому времени.

Основные события игры «Ахмат» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Ростов

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После 23 туров «Ахмат» с 20 очками находится на 13-м месте в чемпионате России, «Ростов» с 33 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой грозненцев со счетом 3:2.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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