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Сегодня, 15:30

«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ахмат» и «Ростов» объявили составы на матч 15-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Журавлев, Нижич, Ибишев, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Харин, Иналкаев, Ильин, Агаларов.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Щетинин, Мельников, Шанталий, Ковальков, Голенков.

Матч «Ахмат» — «Ростов» состоится сегодня, 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. Грозненцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками, ростовчане идут на четвертой строчке с 26 очками.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Ростов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

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 6
Александр Соболев

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 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

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 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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 6 1 2
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Артем Мещанинов

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