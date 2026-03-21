Гол Касинтуры принес «Ахмату» победу над «Ростовом»

«Ахмат» дома обыграл «Ростов» в матче 22-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте забил нападающий хозяев Эгаш Касинтура.

В начале второго тайма защитник грозненцев Мирослав Богосавац получил тяжелую травму после столкновения с полузащитником ростовчан Андреем Ланговичем. Лангович в борьбе за мяч ударил серба коленом по лицу, после чего тот потерял сознание. Медицинская бригада оказала Богосавацу помощь, игрок пришел в себя и покинул поле на машине скорой помощи.

Комментатор матча Михаил Моссаковский со ссылкой на руководителя пресс-службы «Ахмата» Казбека Хаджиева сообщил, что у Богосавца выявлено сотрясение мозга и рваная рана верхней губы.

«Ахмат» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками, «Ростов» идет на 11-й строчке с 22 очками.