В «Ахмате» рассказали о состоянии Богосаваца, который получил тяжелую травму в матче с «Ростовом»

В пресс-службе грозненского «Ахмата» рассказали «СЭ» о состоянии защитника грозненцев Мирослава Богосаваца, который получил тяжелую травму в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

В начале второго тайма полузащитник ростовчан Андрей Лангович в борьбе за мяч жестко ударил Богосаваца коленом по лицу. Серб потерял сознание, у него изо рта пошла кровь. Медицинская бригада оказала футболисту первую помощь, после чего игрока увезли на машине скорой помощи.

«Зашили губу, есть сотрясение. Ждем КТ. Других новостей нет. По первому осмотру врачей — кости целы», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Ахмата».

Богосавац выступает за «Ахмат» с февраля 2020 года. Матч против «Ростова» стал для него 26-м в сезоне-2025/26 с учетом всех турниров.