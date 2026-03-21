Защитник «Ахмата» Богосавац потерял сознание в матче с «Ростовом». Игроку попали коленом в лицо

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац потерял сознание в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» после столкновения с полузащитником южан Андреем Ланговичем.

Лангович в борьбе за мяч жестко ударил серба коленом в лицо. Защитник грозненцев потерял сознание, у игрока изо рта пошла кровь.

Медицинская бригада «Ахмата» оперативно оказала помощь Богосавацу, спустя несколько минут футболист пришел в себя. Игрока увезли с поля на машине скорой помощи, вместо него на замену вышел Даниил Хлусевич.